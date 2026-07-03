SuperEnalotto, una parete di lingotti d’oro o sedersi al tavolo da azionisti con Elon Musk: cosa fare con un jackpot da 190 milioni
Vincere al SuperEnalotto resta il sogno di milioni di italiani e, quando il jackpot raggiunge cifre da record, la fantasia corre inevitabilmente. Come riporta Agipronews, per l’estrazione di questa sera, venerdì 3 luglio, il montepremi mette infatti in palio quasi 190 milioni di euro (188,3 euro per l’esattezza).
Volendo evitare i soliti cliché – ville con piscina, yacht e jet privati – proviamo a tradurre questa cifra in esempi più curiosi. Che cosa si potrebbe acquistare davvero con 190 milioni di euro?
Il primo esempio è letteralmente d’oro. Considerando l’attuale quotazione del metallo prezioso, pari a circa 115mila euro al chilogrammo, con un budget di questa portata si potrebbero acquistare circa 1,65 tonnellate d’oro puro. Poiché un classico lingotto “Good Delivery” pesa circa 12,4 chilogrammi, il jackpot attuale del SuperEnalotto permetterebbe di comprarne 133, abbastanza da immaginare una parete blindata realizzata interamente in lingotti d’oro.
Se, invece, si preferisse investire nelle moderne auto elettriche, si potrebbe dare vita a uno dei più grandi ingorghi automobilistici mai visti. Prendendo come riferimento una Tesla Model 3, il cui prezzo di partenza è di circa 40mila euro, con 190 milioni si potrebbero acquistare 4.750 vetture. Mettendole una dietro l’altra, la colonna di auto supererebbe i 22 chilometri di lunghezza: una distanza pari, più o meno, a quella che separa il Colosseo dalle prime spiagge di Ostia.
E infine, per chi volesse puntare sulla finanza e “sedere al tavolo degli azionisti” con Elon Musk si potrebbe investire l’intera somma in azioni Tesla (TSLA). Visto che il titolo quota intorno ai 425 dollari, pari a circa 395 euro al cambio attuale, si potrebbero acquistare circa 481.000 azioni della società. Una partecipazione sufficiente per entrare, almeno simbolicamente, tra gli azionisti del colosso dell’auto elettrica fondato da Elon Musk. Una quota comunque infinitesimale rispetto a quella detenuta dal miliardario, che controlla ancora centinaia di milioni di azioni della società.
Che si scelga di costruire una parete di lingotti, mettere in fila migliaia di auto elettriche o diventare azionista di una delle aziende più famose al mondo, resta una sola condizione indispensabile per trasformare questi sogni in realtà: centrare il “6” nell’estrazione di questa sera.