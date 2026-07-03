Presentazione del libro “Vuci di funnu” di Angelo Cinque e commemorazione delle vittime delle miniere a Casteltermini

Sabato 4 luglio 2026, alle ore 17:00, la suggestiva cornice della Biblioteca Comunale “Francesco Lo Bue” di Casteltermini (AG) ospiterà la presentazione ufficiale del libro “Vuci di funnu”, scritto dal dott. Angelo Cinque e pubblicato da Petix Editore.

L’opera letteraria si propone come un viaggio profondo e toccante nella memoria storica del territorio, richiamando alla luce le drammatiche e intense realtà legate alle miniere locali, come Cozzo Disi e Canalotti.

L’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale e supportato dall’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport), si aprirà con i saluti istituzionali da parte dei rappresentanti del Comune. Seguirà un prezioso contributo di approfondimento storico a cura del prof. Elio Di Bella. Le conclusioni saranno affidate direttamente all’autore, il dott. Angelo Cinque. L’incontro sarà coordinato e moderato da Mariantonietta Chiavetta.

La seconda parte del pomeriggio riserverà un momento di forte impatto emotivo e valore civile. Al termine della presentazione del volume, si terrà un momento di commemorazione dedicato a tutte le vittime delle miniere, che prenderà vita attraverso un’azione scenica condotta e curata dalla giornalista Margherita Trupiano.

L’ingresso è libero.