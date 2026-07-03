Partita per il Venezuela la delegazione di medici italo-venezuelani insieme alla Protezione Civile

Venerdì pomeriggio è partita dall’Italia la delegazione dell’Associazione “Venezuela: La Piccola Venezia”, composta da sette medici e un infermiere italo-venezuelani, che prenderanno parte alla missione umanitaria promossa dal Governo italiano per sostenere la popolazione venezuelana colpita dal recente terremoto.

La squadra sanitaria opererà nell’ambito dell’intervento coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il Ministero della Difesa. La missione è partita a bordo di un velivolo dell’Aeronautica Militare italiana.

La delegazione è composta da tre ortopedici, due anestesisti, un pediatra, un chirurgo generale e un infermiere esperto in emergenza e primo soccorso, professionisti italo-venezuelani che da anni vivono e lavorano in Italia.

Dei sette medici, cinque prestano servizio presso l’ASReM Molise, dove fanno parte di una comunità di circa trenta medici. Tutti sono appartenenti all’Associazione “Venezuela: La Piccola Venezia”. Fin dall’emergenza pandemica da Covid-19, questi professionisti hanno contribuito in modo significativo a garantire la continuità dei servizi sanitari essenziali nei tre ospedali della regione, mettendo la propria competenza al servizio della sanità pubblica italiana.

L’Associazione esprime inoltre un sentito ringraziamento all’ASReM e al Neuromed, nonché ai rispettivi Direttori e, in particolare, ai Primari delle Unità Operative coinvolte, che hanno collaborato sul piano organizzativo per rendere possibile la partecipazione dei medici alla missione.

«I nostri medici hanno scelto di dedicare le proprie ferie per aiutare volontariamente la popolazione colpita dal terremoto nel Paese in cui sono nati. Sono gli stessi professionisti che durante la pandemia hanno contribuito, con competenza e discrezione, a sostenere il sistema sanitario italiano. Oggi, grazie all’Italia, possono restituire quella solidarietà ai loro connazionali. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al Dipartimento della Protezione Civile e, in particolare, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano per aver accettato la nostra disponibilità. Questa missione dimostra come la solidarietà possa costruire un ponte tra due Paesi uniti da una lunga storia di amicizia e di migrazione», ha dichiarato Marinellys Tremamunno, presidente dell’Associazione “Venezuela: La Piccola Venezia”.

La missione sanitaria avrà una durata di circa dieci giorni e contribuirà alle attività di assistenza medica e di supporto alle strutture sanitarie nelle aree maggiormente colpite dal sisma, confermando il contributo dell’Italia alla risposta internazionale all’emergenza umanitaria in Venezuela.

L’Associazione “Venezuela: La Piccola Venezia” è un’organizzazione di promozione sociale, apartitica e senza scopo di lucro, fondata nel 2017 dalla giornalista italo-venezuelana Marinellys Tremamunno. Riunisce i cittadini italo-venezuelani con l’obiettivo di promuovere la cooperazione internazionale, la solidarietà e lo sviluppo sostenibile del Venezuela, valorizzando il ruolo della diaspora come ponte tra Italia e Venezuela. Info: https://venezuelalapiccolavenezia.it/