Palermo – Si terrà sabato 18 luglio 2026, alle ore 18:30, presso lo spazio CRE.ZI. PLUS (Via Paolo Gili, 4, Palermo), l’attesa presentazione del libro “STATO-MAFIA – LA GUERRA DEI TRENT’ANNI”, un’opera di forte attualità e rilevanza storica scritta a quattro mani da Stefano Baudino e Heiner Koenig.

L’evento si propone come un importante momento di dibattito e approfondimento attorno ai complessi intrecci e alle vicende che hanno segnato gli ultimi trent’anni di storia italiana.

All’incontro interverranno relatori del mondo della magistratura, delle istituzioni e dell’informazione:

Stefano Baudino – Giornalista, scrittore e co-autore del libro

– Giornalista, scrittore e co-autore del libro Heiner Koenig – Co-autore del libro

– Co-autore del libro Roberto Scarpinato – Senatore della Repubblica ed ex magistrato

– Senatore della Repubblica ed ex magistrato Gaetano Paci – Procuratore di Reggio Emilia

L’apertura dei lavori e i saluti iniziali saranno affidati a Giovanni Lima, Presidente di “Avvocati e Società Civile” (ALA). L’incontro sarà moderato da Giuseppe Rizzuto.