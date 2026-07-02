Collocamento in congedo dei Luogotenenti Giuseppe D’Angelo, Aldo Iacolina e Pietro Donzelli, il SIM Carabinieri Sicilia elogia i colleghi: “Carriere esemplari”

Il SIM Carabinieri Sicilia esprime un sentito ringraziamento ai Luogotenenti Giuseppe D’Angelo, Aldo Iacolina e Pietro Donzelli, protagonisti della toccante cerimonia di saluto svoltasi al Comando Legione Carabinieri Sicilia, in occasione del loro collocamento in congedo al termine di una carriera esemplare, interamente caratterizzata da assoluta dedizione, spirito di servizio e profondo rispetto per le Istituzioni.

Il SIM Carabinieri, orgogliosamente presente alla cerimonia, ha condiviso questo significativo momento d’onore insieme alle massime autorità e ai colleghi intervenuti.

Il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha voluto rendere il meritato e formale tributo ai tre militari, sottolineando con fermezza lo straordinario valore umano e professionale che ciascuno di essi ha rappresentato per l’Arma e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio e l’onore di lavorare al loro fianco.

Un sentito e profondo riconoscimento va al Luogotenente Giuseppe D’Angelo, distintosi negli anni per lo straordinario e costante sostegno offerto ai colleghi dell’organizzazione territoriale.

La sua elevata competenza, la totale disponibilità e il forte spirito di collaborazione hanno rappresentato un patrimonio di esperienza fondamentale, finalizzato al benessere del personale e alla crescita dei Reparti.

Il SIM esprime profonda stima nei confronti del Luogotenente Aldo Iacolina, non soltanto per le sue indiscusse e certificate qualità professionali, ma anche per il sorriso, l’equilibrio e la serenità che ha saputo trasmettere quotidianamente nell’ambiente di lavoro.

La sua straordinaria forza d’animo e il costante ottimismo resteranno un esempio prezioso e un modello da seguire per le future generazioni dell’Istituzione.

Un pensiero di assoluto rispetto è rivolto al Luogotenente Pietro Donzelli, instancabile professionista e solido punto di riferimento per colleghi e collaboratori: la sua dedizione quotidiana, l’ineccepibile equilibrio e l’innata disponibilità hanno lasciato un segno tangibile e indelebile nelle attività istituzionali dell’Arma dei Carabinieri.

La Segreteria Regionale del SIM Carabinieri Sicilia rivolge ai tre stimati Luogotenenti i più sinceri e calorosi auguri per l’inizio di una nuova fase della vita, con la certezza che i valori e gli alti insegnamenti da loro lasciati continueranno a vivere e a ispirare l’operato quotidiano dei colleghi in servizio.

L’Arma saluta tre straordinari servitori dello Stato, il cui esempio di professionalità, umanità e dedizione rimarrà un patrimonio prezioso per tutti coloro che continueranno a indossare con orgoglio l’uniforme.