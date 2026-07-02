Palermo, 01/07/2026.«Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai consiglieri comunali di Castelbuono destinatari di una denuncia dopo avere presentato un’interrogazione consiliare nell’ambito di una vicenda legata alla gestione della risorsa idrica a Castelbuono”

Lo affermano il coordinatore del M5S in Sicilia Nuccio Di Paola e i parlamentari nazionali del Movimento eletti in Sicilia.

«Il diritto-dovere dei consiglieri comunali di esercitare le proprie funzioni di controllo e di sindacato ispettivo – dicono – non può essere messo in discussione. L’interrogazione è uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per garantire trasparenza, consentire il confronto istituzionale e tutelare l’interesse dei cittadini”.

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