3 Luglio 2026
Home Asili nido e scuole dell’infanzia a Palermo: solo un progetto su 25 completato con i fondi PNRR, 12 milioni persi. Varrica-Randazzo (M5S): «Occasione irripetibile sprecata da Lagalla e Tamajo»

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