San Giuseppe Jato, domani al Giardino della Memoria un concerto per non dimenticare il piccolo Giuseppe Di Matteo

San Giuseppe Jato – Un momento di profonda riflessione, musica e memoria per rinnovare l’impegno civile contro la violenza mafiosa e riaffermare i valori della legalità, della pace e dell’amicizia tra i popoli. Domani, 2 luglio, alle 21, il Giardino della Memoria di San Giuseppe Jato ospiterà il concerto in memoria del piccolo Giuseppe Di Matteo.

L’evento, promosso dal Comune di San Giuseppe Jato in stretta collaborazione con BCsicilia (associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali), vedrà l’esibizione del coro polifonico “Giuseppe Mulè” di Termini Imerese, diretto dal Maestro Tonin Tarnaku, con l’accompagnamento al pianoforte del Maestro Salvatore De Giorgi e una performance teatrale a cura di Salvo Lupo. La direzione artistica della serata è affidata a Gloriana Solaro.

Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali del sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia e del presidente regionale di BCsicilia, Alfonso Lo Cascio.

“Questo concerto non è soltanto un atto di doveroso omaggio alla memoria del piccolo Giuseppe Di Matteo, ma un grido forte e condiviso che si leva dalla nostra comunità – diceil sindaco Giuseppe Siviglia -. Attraverso l’arte, la musica e la cultura vogliamo trasformare il dolore di una ferita mai rimarginata in un seme di speranza, pace e riscatto sociale per le giovani generazioni. Il Giardino della Memoria deve continuare a essere un faro di legalità e un monito per l’intera società”.