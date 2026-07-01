2 Luglio 2026
Home PONTE MORANDI AGRIGENTO, CARMINA (M5S): “SILENZIO MORTIFICANTE: DEPOSITATA INTERROGAZIONE AL GOVERNO: PROVINCIA ABBANDONATA”

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