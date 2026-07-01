L’Archivio dell’Ispettore Di Falco | 46909 -Episodio 3 – La farsa e il fango

Il silenzio del corridoio pesa come una cappa di piombo dopo le urla del Questore. Ma per l’Ispettore Di Falco non c’è spazio per lo sconforto: se bisogna andare all’inferno, tanto vale farlo organizzati. Inizia così il Capitolo 3 del podcast di Fabio Fabiano (Episodio 46909), un viaggio dietro le quinte di una macchina statale che si prepara a sbarcare sulla frontiera più calda del Mediterraneo: Lampedusa.

Logistica di sopravvivenza

Il piano scatta immediato. Ombra viene spedito all’ufficio automezzi con un ordine chiaro: pretendere un fuoristrada vero, niente carrette, e blindare tre cuccette sul traghetto. C’è anche il tempo per un consiglio vitale da un vecchio collega dell’isola: farsi indicare dove si mangia bene, perché una tempesta si affronta meglio a stomaco pieno.

Nel frattempo, Di Falco e il giovane Romano si muovono verso l’ufficio immigrazione. Non cercano pistole, ma qualcosa di più prezioso in quella trincea: regole d’ingaggio per rimanere inattaccabili nel vuoto normativo che li aspetta.

Il gioco di specchi delle leggi

L’incontro con l’esperto dell’ufficio immigrazione – un uomo che passa le giornate a guardare pesci tropicali in un acquario, unico scampolo di ordine in quel caos – sbatte in faccia a Di Falco la cruda realtà della frontiera:

• Identità fantasma: Chi sbarca arriva nudo di tutto, spesso senza un nome o una nazionalità certa. Senza patti con i paesi d’origine, i respingimenti sono solo pezzi di carta inutili.

• La finzione dei cinque giorni: Se il sistema fallisce l’identificazione entro un mese, lo Stato intima a disperati che hanno attraversato mare e deserto di lasciare l’Italia “con i propri mezzi”. Una farsa scritta sulla sabbia.

L’unica arma: Il prezzo del tradimento

In questo labirinto politico c’è però un asso nella manica, un bisturi psicologico che l’esperto consegna a Di Falco: il permesso di soggiorno “premio”. È lo stesso schema usato con i pentiti di mafia, applicato al mare. L’unico modo per incastrare gli scafisti è convincere i sopravvissuti a parlare, offrendo una nuova vita in cambio dei nomi dei trafficanti.

Prima di salpare, Di Falco stringe un patto di sangue con il suo contatto in Questura: «Se ti chiedo la moneta per pagare chi collabora, tu devi farmela avere. Giorno e notte». La linea con la terraferma è tracciata. Lampedusa li aspetta.

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