Domani, martedì 30, alle 10.30 conferenza stampa M5S all’ARS su emergenza rifiuti
Domani, martedì 30 giugno alle ore 10.30 in Sala Stampa Mario Palumbo all’Assemblea Regionale Siciliana, il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’ARS indice una conferenza stampa sulla tematica dell’emergenza rifiuti in Sicilia. Saranno presenti, il vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola, in collegamento il sindaco di Gela Terenziano Di Stefano ed il già presidente della Commissione Ambiente all’ARS Giampiero Trizzino.