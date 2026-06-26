La proposta ricalca il modello già adottato dalla Regione Lazio nel novembre 2023 e prevede l’accesso gratuito in seconda classe per il personale delle Forze Armate, a condizione che presenti un’attestazione dell’ente di appartenenza con la motivazione, gli orari e la tratta di percorrenza, oltre a un documento di riconoscimento in corso di validità.

“Agevolare gli spostamenti di chi ogni giorno serve la comunità in divisa non è solo un atto di riconoscenza – dichiara Tomarchio – ma anche uno strumento concreto per rendere più rapido ed efficace il presidio del territorio. Un servizio ferroviario più accessibile dalle persone in divisa significa una tutela più capillare per tutti i cittadini siciliani”.

La mozione punta a colmare un vuoto normativo (attualmente infatti la gratuità è prevista solo per il trasporto pubblico locale su gomma) e a rispondere a una necessità più volte segnalata dai rappresentanti delle Forze Armate operanti nell’isola. Tomarchio si dice “sicuro dell’attenzione e della sensibilità del Governo perché avvii un tavolo tecnico con Trenitalia, e in quella di tutte i gruppi politici, oltre quello di FI che ringrazio per aver condiviso l’iniziativa, perché in fase di pianificazione di bilancio si individuino le necessarie risorse finanziarie.”