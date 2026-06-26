Agrigento, la 5°A del “Brunelleschi” di nuovo insieme a 45 anni dalla Maturità

A 45 anni esatti dagli esami di Maturità “i ragazzi” della classe quinta A dell’istituto tecnico per geometri ” Filippo Brunelleschi” di Agrigento di nuovo insieme. Tra ricordi, risate, emozioni ed il fraterno affetto, si è subito ricreato il clima di classe trascorso tra i banchi . Non solo amarcord, ma anche tanta condivisione e gratitudine per i rispettivi percorsi e traguardi di vita raggiunti, per gli affetti vecchi e nuovi, dei figli, dei nipoti e per le tante altre belle esperienze che la vita ha dato a tutti e continuerà preservare a ciascuno. Un ricordo affettuoso per gli assenti e per Peppe Cogliati , il “pivot” della classe che continua a segnare punti a canestro dal cielo.

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