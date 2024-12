[Sicilia] FINANZIARIA. Caronia (Noi Moderati) “Interventi concreti per famiglie, lavoratori e cultura”

“La legge finanziaria approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana rappresenta un passo importante per affrontare le sfide della nostra regione, con misure concrete per famiglie, lavoratori e cultura,” dichiara Marianna Caronia, deputata regionale di “Noi Moderati”, sottolineando tre provvedimenti che lei stessa ha proposto e fortemente sostenuto, e apprezzando “la sensibilità dimostrata dal Presidente della Regione Renato Schifani nel riconoscerne l’importanza”.

Tra i provvedimenti spicca lo stanziamento di 15 milioni di euro per il microcredito agevolato alle famiglie. “Un fondo che risponde alle difficoltà economiche offrendo prestiti senza interessi fino a 15.000 euro, rimborsabili in cinque anni con un periodo di pre-ammortamento di 18 mesi. Un aiuto concreto per chi soffre maggiormente il caro vita e la crisi internazionale.”

Caronia evidenzia inoltre la definitiva stabilizzazione del personale ASU dei beni culturali, che chiude una vicenda durata 28 anni. “Finalmente si fa giustizia, ponendo fine alla precarietà di questi lavoratori, e garantendo allo stesso tempo continuità e qualità nei servizi per la tutela e valorizzazione del nostro patrimonio culturale.”

Infine, Caronia esprime soddisfazione per il milione e mezzo di euro destinato al percorso UNESCO Arabo-Normanno di Palermo. “Una misura fondamentale per promuovere questo straordinario patrimonio e renderlo un volano di sviluppo turistico ed economico per la città.”

“Questi risultati – aggiunge Caronia – sono il frutto di un lavoro condiviso e della sensibilità dimostrata dal Presidente Schifani e dal Governo nel sostenere interventi che rispondono concretamente alle esigenze dei cittadini e valorizzano le risorse uniche della nostra terra.”