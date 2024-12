Contrasto all’autismo, nuove risorse nei bilanci delle Asp grazie ad un emendamento targato M5S approvato oggi a Sala d’Ercole. C’è anche questo tra le pieghe della manovra finanziaria che ha avuto il via libera oggi all’Ars. La norma, a prima firma del deputato Cinquestelle Carlo Gilistro, è stata sottoscritta trasversalmente da deputati di diversi schieramenti. “A conferma – dice Gilistro – che le buone leggi non hanno colore politico. E in questo senso voglio ringraziare il collega Gennuso che l’ha appoggiata dal primo momento e il governo, Schifani in testa, che l’ha fortemente apprezzata”.

L’emendamento prevede un incremento dallo 0,3 allo 0,4 per cento delle risorse destinate da ciascuna ASP alle azioni a supporto dei soggetti autistici e delle loro famiglie.

“Un decimo di percentuale – afferma Gilistro – può sembrare un dato numerico di poco conto ma, nei fatti, comporta un aumento di circa il 20% delle risorse disponibili per assistenza a ragazzi e famiglie, il che è un risultato certamente da non disprezzare. Con questa norma possiamo potenziare la risposta sanitaria che va orientata soprattutto nell’individuazione precoce delle situazioni a rischio e nel trattamento tempestivo dei casi individuati, per garantire a chi contrasta l’autismo un maggior numero di frecce al proprio arco”.

Sul versante del contrasto all’autismo, Gilistro, che è anche pediatra, sta lavorando ad un progetto pilota da fare partire nel Siracusano per poi estenderlo a tutta l’isola.

“Dobbiamo potenziare a tutti i costi – dice – la diagnosi precoce con la sinergia degli attori che si muovono in questo mondo”.