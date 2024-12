Finanziaria, Antonio De Luca (M5S ARS): “Frattura insanabile tra governo e maggioranza. Prevalsa ragione politica sull’interesse dei siciliani”

“Schifani ora spieghi ai siciliani che la manovra non è stata esitata non per le barricate delle opposizioni contro una manovra, pur indecente, ma per colpa di un governo che non riesce a parlare con la sua maggioranza dentro la quale le spaccature sono evidentissime. É prevalsa la ragione politica sugli interessi dei siciliani”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Per la Sicilia – continua De Luca – è l’ennesima occasione sprecata. Hanno tenuto in ostaggio per ore il Parlamento e i dipendenti dell’Ars, rinviando a dopo Natale, sperando in un clima più disteso per evitare lo spettro della gestione provvisoria che, a questo punto, comunque non mi sento di escludere”.

