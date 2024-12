Salute. Emendamento M5S per acquisto calotte refrigeranti 

Lo prevede un emendamento in finanziaria del deputato e vice presidente Ars Nuccio Di Paola. “Abbiamo il dovere di tutelare e stare al fianco dei siciliani che vivono un momento di difficoltà”. Interventi a favore anche del ‘Taxi sociale regionale’

Palermo 20 dicembre 2024 – “Dopo aver vinto la battaglia per vedere riconosciuto il contributo per l’acquisto di protesi oncologiche per le donne siciliane colpite da alopecia o da perdita di capelli per trattamenti chemioterapici, con una legge finanziata da 2 anni, ho presentato per la finanziaria 2025 un emendamento che introduce le calotte refrigeranti. Una realtà che già esiste da anni in altre regioni, come la Puglia e che ha dimostrato tutta la sua efficacia per limitare la caduta dei capelli e di conseguenza ridurre gli effetti collaterali sociali e psicologici impattanti per i pazienti. Abbiamo il dovere di tutelare e stare al fianco dei siciliani che vivono un momento di difficoltà”.

Lo annuncia il deputato regionale del Movimento 5 stelle e vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola. Sempre nell’ottica della massima attenzione per le categorie fragili, mira un altro emendamento, ancora a firma Di Paola, che prevede l’implementazione del servizio in tutta la Regione del ‘Taxi Sociale’ in favore di persone affette da disabilità o con condizioni patologiche che ne limitano l’autonomia personale

“Dimostriamo con i fatti – sottolinea Di Paola – che un’altra Sicilia è possibile una Sicilia che mette al centro i cittadini e i loro diritti”. Farò di tutto affinché questo emendamento diventi realtà”.