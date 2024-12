On. Ida Carmina replica all’On.Lucaselli dopo attacco al Presidente Mattarella

On.Ida Carmina M5S: “Piena solidarietà al Presidente Mattarella, per l’attacco subito dalla Deputata Lucaselli. Le giustificazioni tardive poco credibili. Mattarella è garanzia per le Istituzioni e per gli italiani, l’unica sua bandiera è il tricolore”

Ieri in tv abbiamo assistito ad una altra dimostrazione di arroganza della maggioranza: le dichiarazioni della deputata dei Fratelli d’Italia, Ylenia Lucaselli e l’attacco al Presidente della Repubblica Mattarella sono assolutamente infondate e sconclusionate.

“Assistere a farneticazioni assolutamente false e inqualificabili gettano via la maschera sul modo di agire e di concepire di questo governo.

Attaccare in maniera maldestra e con falsità il Presidente Mattarella, tacciandolo di usare la carta Costituzionale per prendere posizioni politiche contro l’esecutivo e sostituire, così, l’opposizione che, secondo la collega, non sarebbe capace è inaccettabile.

Una visione distorta del ruolo e soprattutto della persona di Sergio Mattarella, che esercita con imparzialità, fedeltà ed altissimo senso dello Stato, la sua funzione di garante imparziale della Costituzione e di Capo dello Stato.

Un attacco fuori luogo che disvela il vero intento di questo Governo.

Mirano ad azzerare il ruolo del Presidente della Repubblica, riferimento e garanzia per le Istituzioni e i cittadini, attraverso quel percorso, a dir poco pericoloso, della Riforma sul Premierato forte, che ha un solo fine: comprimere e stravolgere i dettami costituzionali democratici.

Il tentativo di azzerare il Parlamento, di “domare” la Magistratura, l’attacco al Presidente della Repubblica Mattarella, tutto va letto in sequenza.

La Riforma del Premierato va bloccata per salvare la nostra democrazia parlamentare.

Il M5S rinnova la propria piena fiducia nel Presidente Mattarella.

Lo scrive in una nota stampa, l’On. Ida Carmina del M5S.