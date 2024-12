Quanto accaduto in Romania, dove è stato annullato il primo turno di elezioni presidenziali per presunte influenze russe, “è di una gravità assoluta. Perché intanto avviene in un Paese dell’Unione Europea. Quindi un Paese che è nostro fratello, dal punto di vista delle condizioni giuridiche dei trattati”. Così Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana e Popolare, ai microfoni di Radio Cusano Campus nel corso della trasmissione ‘Calibro 8’ di Francesco Borgonovo.

“Dicono che le elezioni sono da annullare per un’influenza di Tik Tok – continua Rizzo. “Adesso io non so quale influenza possa avere TikTok. Non so quanti sono quelli che hanno TikTok in Romania, credo non tantissimi. Eppure c’è questa accusa bizzarra. Il tema è questo. La democrazia vale solo se vincono loro. Cioè se vince una forza che non la pensa come il pensiero unico, come il mainstream, c’è un blocco che viene costruito da questo potere economico e finanziario”.