250 mila euro per l’acquisto di protesi, carrozzine e altri ausili per atleti disabili. Approvata in finanziaria norma di Roberta Schillaci (M5S)

È stata approvata oggi, nel contesto della legge finanziaria in discussione all’Ars, la norma, a firma di Roberta Schillaci (M5S), che destina 250 mila euro alle federazioni sportive e discipline sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per l’acquisto di protesi, carrozzine e altri ausili per atleti disabili. La norma, che originariamente prevedeva un contributo di 150 mila euro, è stata portata a 250 mila euro, grazie ad un emendamento arrivato in aula, su sollecitazione dei deputati M5S, sul quale c’è stato l’ok del governo.

“Ringrazio l’assessore Dagnino – commenta Roberta Schillaci – per aver dimostrato sensibilità nei confronti di questi atleti, spesso dimenticati dalle istituzioni. Lo sport è un potente strumento di inclusione sociale che permette a queste persone di uscire dalle mura di casa propria e sentirsi alla stregua delle persone normodotate nelle competizioni agonistiche”.

condividi su: