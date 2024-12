Esulta la Sicilia grazie al 10eLotto: la vincita più alta del concorso di giovedì 19 dicembre 2024, come riporta Agipronews, è stata infatti un colpo da 30mila euro, realizzato a Palermo grazie a un 8 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,7 miliardi da inizio anno.

