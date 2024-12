ROMA, 19 DICEMBRE 2024 – “È stato approvato un mio emendamento alla legge di Bilancio in discussione alla Camera per consentire le assunzioni dei lavoratori già impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana. Per tale motivo vengono stanziati mezzo milione di euro per l’anno prossimo e 1 milione a decorrere dal 2026. Esprimo grande soddisfazione per quanto avvenuto, in quanto questi lavoratori svolgono un ruolo fondamentale per il funzionamento degli enti locali siciliani e anche per questo andavano tutelati, oltre che per garantire loro un po’ di serenità per il futuro”.

Lo afferma il deputato del M5S in commissione Lavoro della Camera Davide Aiello.