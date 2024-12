Agrigento – Il sentimento della pace nei versi dei poeti

La guerra non cambia niente. Non migliora, non redime, non cancella e non fa miracoli. I poeti probabilmente ci riescono con la loro specificita’ culturale. Tutto sarà possibile se nel mondo non esisteranno più armi micidiali contro le popolazioni della terra. Il mondo ha bisogno di poesie e non di fucili. E’ con i versi che il poeta alimenta la sua forza espressiva, la sua creativita’, la sua genialita’, la sua aspirazione per un mondo libero senza frontiere, muri, barriere e steccati. Il poeta manifesta al mondo la libertà dei popoli. Per questo l’incontro dei poeti della provincia di Agrigento assume un valore particolare alla vigilia del Santo Natale. I poeti costituiscono autèntici cantori di pace, alfieri di bene che attraverso i versi lasciano vibrare il loro sentimento a favore della Pace. Di sicuro il poeta non può èssere giudice del mondo, ma quando risuona dentro il suo cuore il desiderio di pace diventa sentinella di libertà, ambasciatore di bene e megafono di verità. Poeta essenzialmente e’ una persona sensibile e libera di agire per il bene dei popoli oppressi. Nessun generale, nessun monarca, despota, dittatore o tiranno potrà mai scalfire la sua cìvica e possente testimonianza a favore dei popoli in cammino alla ricerca della libertà. Venerdì 20 dicembre alle ore 16 presso il Museo Archeologico Sala Fazello sarà lanciato un grido di speranza in riferimento alle forti tensioni in medioriente, in Ucraina, e nelle altre aree del mondo dove continuano le tragedie delle guerre. Un messaggio forte da parte dei poeti Enzo Agnello, Liliana Arrigo, Tania Cutugno, Ètta Milioto, Stella Camilleri, Eva Di Betta, Salvatore Indelicato, Maria Angela Morreale, Antonella Casa’, Vera Di Francesco, Giuseppina Mira e Serafina Marchetta. L’incontro sarà coordinato dalla giornalista e scrittrice Maria Giuseppina Terrasi, con l’intervento del relatore prof.Enzo Di Natali. Le conclusioni da parte del presidente del Cepasa Dr. Paolo Cilona. Infine, i poeti procederanno all’accensione del Tripode della Pace.

