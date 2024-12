“Noi i ‘signori delle tessere’ li abbiamo mandati via. Abbiamo contrastato e contrasteremo fino in fondo qualunque forma di abusi e di irregolarità. Ho intenzione di verificare fino in fondo quello che è successo che è una vergona”. Così Antonio Misiani, senatore del Partito Democratico, sull’uomo avellinese ricoverato da mesi, ma che a sua insaputa è stato tesserato al Pd.

“Naturalmente prenderemo provvedimenti. Lo abbiamo sempre fatto – ha aggiungo Misiani nel corso della trasmissione ‘Calibro 8’ su Radio Cusano Campus condotta da Francesco Borgonovo. “I provvedimenti li prenderemo verso chi ha fatto una tessera falsa ad una persona che non aveva la minima intenzione. Il diretto interessato ha la mia solidarietà così come i familiari che hanno denunciato. Non hanno e non avranno la mia solidarietà i cretini che hanno fatto questa cosa”.