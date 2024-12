CENA DI NATALE 2024 DEL MOVIMENTO DEI POLIZIOTTI della PROVINCIA DI AGRIGENTO

Ieri 17 dicembre 2024, alle ore 20:30, in un noto locale di San Leone, ancora una volta le donne e gli uomini e della Polizia di Stato aderenti Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti della Federazione – FSP, di tutti i presidi di Polizia dai Commissariati di Pubblica Sicurezza, Canicattì, Porto Empedocle, Sciacca, Licata, Palma di Montechiaro, le connesse specialità, Stradale, Ferroviaria, Postale e Scientifica e le varie articolazioni della Questura che, rigorosamente liberi dal servizio si sono incontrati per scambiarsi i voti augurali per le imminenti festività natalizie.

Una lieta tradizione che si rinnova puntuale ogni anno realizzata dalla prima organizzazione sindacale della Polizia di Stato nella Provincia di Agrigento in termini di rappresentatività.

Lo scambio di auguri si è svolto alla presenza del Segretario Generale Nazionale Antonino ALLETTO e ha visto partecipi, come graditi ospite, il Questore della Provincia di Agrigento il Dirigente Superiore della Polizia di Stato Dr. Tommaso PALUMBO, accompagnato dal Suo Vicario il Primo Dirigente Dr. Carlo Mossuto, dal Capo di Gabinetto il Commissario Capo della Polizia di Stato, D.ssa Maria Lucia Lombardo, dal Vice Questore Aggiunto Dr. Francesco Sammartino Dirigente dell’Ufficio del Personale, dal Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Porto Empedocle Vice Questore D.ssa Chiara Sciarabba.

La serata si è conclusa con i ringraziamenti rivolti a tutti i convenuti da parte del padrone di casa, Alfonso IMBRO’, Segretario Generale Provinciale, organizzatore dell’evento, unitamente a tutto il suo entourage, composto dai Segretari Provinciali, Antonino AMATA, Davide LO VETERE, Raffaele CASTALDO, Cristina ZACCONE, Maurizio VOLPE, Calogero TIRANNO ed Eustorgio NICODEMO.

Particolarmente toccante, il taglio della torta ed il brindisi, con la degustazione finale del panettone, che sancisce la conclusione di un anno lavorativo e di costante impegno, che traccia un bilancio positivo di attività sindacale e che conferma ancora una volta il Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti e la sua federazione al primo posto tra i sindacati di Polizia, con una percentuale che sfiora il 40% di rappresentanza, una posizione che sottolinea la capacità, da parte dei suoi dirigenti sindacali, di saper interpretare le necessità dell’intera categoria ma che nel contempo impegna tutti ad una maggiore ed ulteriore responsabilità alla luce dei nuovi e gravosi compiti che attendono le forze di Polizia in generale e la Polizia di Stato nel particolare per il 2025.

Concludiamo il comunicato stampa con sentito ringraziamento agli organi di informazione Agrigentina che da sempre ci sono stati vicini, nella consapevolezza delle difficoltà oggettive di un mestiere così complesso come è quello degli uomini e delle donne delle forze dell’ordine.