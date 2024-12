Sicilia tra le regioni più vulnerabili alla crisi climatica. Domani all’Ars conferenza stampa e incontro tra esperti e start up del settore a partire dalle 10

Presenti i deputati dell’intergruppo Ecodigital presieduto dalla deputata Jose Marano, l’onorevole Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e promotore della Rete Ecodigital. Saluti del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno

La Sicilia è tra le regioni italiane più vulnerabili agli effetti della crisi climatica, con un significativo aumento delle temperature medie, siccità sempre più frequenti e fenomeni meteorologici estremi, come quelli che hanno colpito l’isola negli ultimi mesi. Questi eventi sottolineano l’urgenza di implementare strategie innovative e integrate per proteggere il territorio e promuovere uno sviluppo sostenibile. La combinazione di fattori geografici e climatici rende l’isola particolarmente esposta a rischi per l’agricoltura, la biodiversità e la sicurezza idrica, con conseguenze socioeconomiche di ampia portata. Di questi temi si parlerà domani in un incontro tra esperti del settore e start up. L’incontro sarà preceduto da una conferenza stampa che farà il punto sui lavori dell’intergruppo Ecodigital costituito recentemente all’ARS.