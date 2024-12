“L’ok della commissione Bilancio al mio emendamento allo stanziamento dei 3 milioni di euro per il prossimo triennio da destinare alla linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle era una battaglia fondamentale, e l’abbiamo vinta. Chi vive nell’agrigentino è troppo isolato e penalizzato rispetto al resto del Paese e della stessa regione Sicilia, dove le infrastrutture scontano un gap impressionante rispetto al resto d’Italia. Per questo critichiamo aspramente la spesa spropositata voluta da Meloni e Salvini per il ponte sullo Stretto: in Sicilia ci vogliono ore per passare da una città all’altra, e abbiamo altre priorità. Tra Palermo e Agrigento la situazione è drammatica, e le infrastrutture stradali pericolosissime, tanto che pochi giorni fa a Villafrati abbiamo pianto l’ennesima vittima. Potenziare la linea ferroviaria è questione basilare, e questo mio emendamento è un primo grandissimo passo”. Così in una nota la deputata M5s Ida Carmina.

