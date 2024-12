In Senato la presentazione del libro “La Comunicazione Creativa per lo sviluppo Socio-Umanitario” di Biagio Maimone a favore della cultura del dialogo e dell’emancipazione umana

Roma, 17 dicembre 2024 – In data 19 dicembre , alle ore 14 , nella Sala Caduti di Nassiriya , in Senato , avrà luogo la presentazione del libro di Biagio Maimone intitolato ” La Comunicazione Creativa per lo Sviluppo Socio-Umanitario ” edito dalla Casa Editrice TraccePerlaMeta .

Il libro, che ha ricevuto la Benedizione Apostolica di Sua Santità Papa Francesco, è stato presentato il 15 ottobre 2024 all’Istituto Italiano di Cultura di New York, in occasione della “Settimana della Lingua Italiana nel Mondo” e sarà presentato il prossimo 28 marzo nell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi.

Introdurrà la Senatrice Dolores Bevilacqua del Movimento Cinque Stelle, Componente della Commissione di Vigilanza Rai.

Seguiranno gli interventi di Biagio Maimone , giornalista e autore del libro, nonché corrispondente America Oggi Tv, di Gianni Todini, giornalista e Direttore Agenzia Askanews , di Claudio Brachino, giornalista e Editorialista Agenzia Italpress, di Maria Maimone , filosofa della comunicazione e fondatrice Progetto di Vita per il Sud e del pianista e compositore Joseph Lu.

La Conferenza, oltre ad essere stata indetta per la presentazione del libro “La Comunicazione Creativa per lo Sviluppo Socio-Umanitario”, che sarà trasmessa in diretta sulla webtv del Senato , si prefigge la trattazione delle seguenti tematiche: la comunicazione e la sua centralità nel contesto sociale ed umanitario, la cultura del dialogo e la cultura della pace.

La Conferenza dedicherà, inoltre, uno spazio di riflessione relativamente all’importanza del messaggio musicale, rivolto alla trattazione di problematiche di natura umana e sociale, che la musica, per sua intrinseca natura, riesce a veicolare in ambiti molto diversi e molto lontani, sicché esso diviene messaggio universale e, nel contempo, messaggio foriero di solidarietà senza confini.

Di ciò sarà testimonianza il video del brano musicale ” Power of love” del pianista Joseph Lu, artista pluripremiato negli Stati Uniti, che tratta il tema dell’autismo.

Il messaggio del libro è universale, finalizzato all’affermazione di una nuova cultura della comunicazione, tale in quanto tesa a rivedere l’uso del linguaggio e, più precisamente, della parola, alla luce delle nuove sfide dell’epoca contemporanea, permeata da nuove esigenze e, tra queste, l’esigenza di riconsegnare alla persona la sua centralità nel contesto della vita umana, cha appare essere percorsa da continue frammentazioni.

Il messaggio veicolato dal libro nasce dalla constatazione dell’affermarsi di una subcultura della comunicazione, che bisogna contrastare in quanto determina un crescente impoverimento morale, sociale e culturale.

Il libro sta riscuotendo molto interesse in quanto propone la necessità di fondare un nuovo modello comunicativo, che ponga al centro la relazione umana e l’emancipazione morale ed umana della società odierna.

Rilievo centrale riveste il tema della comunicazione che trasmette l’importanza della solidarietà, presupposto ineludibile da cui prendere le mosse per dirigersi verso lo sviluppo socio-umanitario . Altrettanto rilievo riveste il tema della cultura della bellezza, intesa come fine etico e morale da prefiggersi per dar vita alla giustizia sociale, in quanto essa consente di “scolpire nel cuore la legge morale “, senza cui la realtà è destinata a vivere nella barbarie”.

Biagio Maimone, in veste di Direttore della Comunicazione dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo”, fondata da Monsignor Yoannis Lahzi Gaid, già Segretario personale di Papa Francesco, ha avuto modo di comunicare la solidarietà concreta impegnandosi sul piano giornalistico a favore dei contenuti del Documento sulla ‘Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune’, sottoscritto, il 4 febbraio 2019, da Sua Santità Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb.

“La Bellezza – non vi è dubbio – tornerà ad essere il volto magnifico della vita. La forza prorompente della Bellezza, che la Parola ha il dovere di trasmettere, sconfigge ogni male! È scritto nel Vangelo, è scritto nel cuore degli uomini di Buona Volontà ed è scritto nelle trame vitali dell’esistenza, che nessuno potrà mai distruggere perché esse appartengono alla Vita e la Vita è la ragione stessa dell’esistere umano”.