Presentato Presidiamo la Calabria, il progetto di Slow Food Italia e assessorato all’Agricoltura per promuovere la biodiversità agroalimentare regionale

Al via Presidiamo la Calabria, il progetto di Slow Food Italia, in sinergia con Slow Food Calabria e sostenuto dall’assessorato all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria, attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione 21-27, che ha l’obiettivo di tutelare le piccole produzioni di qualità. Il progetto, presentato nell’ambito dei festeggiamenti per il ventennale del Presidio Slow Food del Moscato di Saracena, porterà entro il 2026 all’avvio in Calabria di almeno sei nuovi Presìdi Slow Food e alla segnalazione di almeno dieci nuovi prodotti sull’Arca del Gusto di Slow Food. «La Calabria è una regione che custodisce una biodiversità ricca e preziosissima, un patrimonio non solo sotto il profilo agroalimentare ma identitario e culturale per l’intero territorio e le comunità che lo abitano – ha sottolineato Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia –. Il progetto Presidiamo la Calabria rappresenta un esempio concreto di come si possa costruire un’alleanza solida per sostenere e facilitare la conversione dei sistemi produttivi verso modelli più equi e sostenibili. Ciascun nuovo Presidio Slow Food e ogni segnalazione sull’Arca del Gusto sono la dimostrazione che in ogni angolo d’Italia c’è un contadino, un pescatore, un allevatore, un artigiano del cibo che non si piega alle logiche della grande distribuzione che tende alla mercificazione del cibo». «Ci siamo e faremo la nostra parte, a livello istituzionale, perché attraverso questo nuovo progetto storie e percorsi come quelli che hanno interessato con successo il Moscato di Saracena possano diventare modelli da seguire e replicare: la Calabria ha tanto dare, in termini di eccellenze e qualità agroalimentare, e con la preziosa collaborazione di Slow Food sarà certo possibile fare tanto, sempre più e meglio» ha dichiarato Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria. «La nostra politica è quella dell’anti-erosione demografica, il nostro sguardo volge alle terre alte prima che alle coste e non è un caso che la maggior parte dei Presìdi Slow Food arrivi proprio da lì: è nell’entroterra che si svolge il succo dell’attivismo calabrese» ha ricordato Michelangelo D’Ambrosio, presidente di Slow Food Calabria. «Il nostro è un percorso iniziato da anni e l’avvio di Presidiamo la Calabria è motivo di grande soddisfazione». I numeri di Slow Food in Calabria La straordinaria varietà di ecosistemi che può vantare la Calabria si riflette anche nei numeri: a oggi, nella regione sono attivi 13 Presìdi e altri 86 prodotti sono segnalati sull’Arca del Gusto. All’Alleanza Slow Food aderiscono 14 tra cuochi e pizzaioli, mentre nella guida Osterie d’Italia sono recensiti 73 locali. Più di 900 soci animano le 9 Condotte e le 16 Comunità attive sul territorio.