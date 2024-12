Ho presentato un emendamento alla legge di bilancio per risolvere il problema a livello nazionale, con tanti comuni che non hanno fondi necessari per sostenere l’inclusione sociale e scolastica.

Un fondo di 50 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027, destinato a sostenere l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità nelle scuole italiane perché i diritti dei bambini speciali non devono dipendere dalla fortuna di essere residenti in un certo comune piuttosto che in un altro.

L’ho fatto anche per dare seguito alla protesta ad Agrigento degli operatori Asacom, delle associazioni, delle famiglie e dei bambini disabili e per tutti quei comuni in cui si sono visti tagliare i servizi ASACOM con gravissime conseguenze sul diritto allo studio e all’assistenza dei beneficiari, oltre che sui lavoratori del settore. Ma la maggioranza ha bocciato questa norma. E’ inammissibile che si continui a ledere il diritto essenziale all’assistenza ed all’inclusione dei bambini con disabilità a cui andrebbe data priorità assoluta.

Continuerò a dare battaglia insieme a genitori, associazioni, operatori Asacom ed alunni disabili perché siano assicurati servizi e serenità per garantire a pieno il diritto allo studio e all’inclusione”.

Lo dichiara Ida Carmina, deputata del M5S.