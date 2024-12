Scienza, esoterismo e storia: digitalizzato il Fondo “Astronomia, astrologia e magia” dell’Archivio di Stato di Modena, ora online su Lodovico Media Library

La biblioteca digitale Lodovico Media Library si arricchisce di un nuovo tesoro archivistico: la serie “Astronomia, astrologia e magia”, compresa nel fondo Archivio per materie dell’Archivio di Stato di Modena, è da oggi interamente consultabile online grazie alla digitalizzazione curata dal Gruppo Panini Cultura.



Lo straordinario fondo dell’Archivio di Stato di Modena, composto da oltre 651 documenti che coprono un arco cronologico che spazia dalla seconda metà del XV secolo alla prima metà del XX, è una delle sezioni tematiche nate artificiosamente a seguito dei riordini archivistici compiuti in epoca moderna che hanno interessato in particolar modo l’Archivio Segreto Estense.



Comprende materiali eterogenei ma importanti per tracciare un quadro degli interessi astronomici, astrologici e magici della corte estense e del contesto sociale, politico e religioso con cui essa interagisce: lettere di astrologi e astronomi recanti geniture, schemi astrali e pronostici; osservazioni di comete e altri fenomeni di interesse astronomico; lunari; almanacchi; calendari; tavole delle ore; scritture matematiche e cabalistiche applicabili al gioco del lotto e a rituali di evocazione; copie di trattati di magia e istruzioni per rituali magico-religiosi; copie di profezie di interesse religioso e politico. Tra i documenti, emerge anche la copia della condanna e dell’abiura di Galileo Galilei, testimonianza diretta della vivacità intellettuale e scientifica di un’epoca ricca di contraddizioni e scoperte.



La digitalizzazione della serie Astronomia, astrologia e magia rientra nell’ambito del progetto di ricerca PROPEST – PROPhecy and Astrology in the ESTe Archive (2024-2025), un progetto FAR Mission Oriented 2023 promosso dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, e finanziato dalla Fondazione di Modena. L’acquisizione digitale è stata curata da Mida Digit, azienda del Gruppo Panini Cultura, che ha reso possibile la conservazione e la fruizione di questi preziosi documenti. Il Fondo è ora accessibili sulla biblioteca digitale Lodovico Media Library (https://lodovico.medialibrary.it/), sviluppata dal Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Digital Humanities dell’Università di Modena e Reggio Emilia (DHMoRe), che si distingue per l’uso di tecnologie avanzate per la visualizzazione e la manipolazione delle immagini digitali. Lodovico Media Library è una piattaforma federativa che mira a valorizzare in maniera integrata il patrimonio storico e culturale del territorio modenese e, più in generale, emiliano-romagnolo, e a promuoverne la disseminazione presso il largo pubblico, senza per questo rinunciare a una rigorosa scientificità.



Lo sviluppo della piattaforma è stato affidato al Gruppo Panini Cultura, leader nella digitalizzazione e gestione di beni culturali attraverso le sue aziende (Haltadefinizione, Mida Digit, Hyperborea e Memooria), in collaborazione con Horizons Unlimited.