L’Amico del Popolo: Da 70 anni le vostre storie sono il nostro “algoritmo”

“L’Amico del Popolo”, domenica 8 dicembre 2024 è entrato nel 70° anno di vita. Un traguardo che, “a Dio piacendo”, festeggeremo al suo compimento, l’8 dicembre 2025 e che si innesterà nell’Anno giubilare ormai alle porte. Settant’anni con la sua gente, con il suo territorio, con la Chiesa agrigentina, con la storia del nostro Paese. L’Amico nacque con una precisa missione: promuovere i principi cristiani informando. Per questo, come abbiamo scritto altre volte, è un giornale di parte. Sì! Dalla parte del Vangelo, per essere meglio dalla parte dell’uomo. “Partigiano dell’uomo”, e di quella porzione di umanità – i 43 comuni della provincia di Agrigento – a cui la Chiesa agrigentina è… continua a leggere

condividi su: