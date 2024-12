Regione Siciliana Legge di stabilità 2025-2027, l’Assessore Dagnino  incontra UGL con CGIL,CISL,UIL 

Si è svolto nella giornata di martedì 10 dicembre un incontro presso l’Assessorato dell’Economia con l’Assessore Alessandro Dagnino e UGL congiuntamente a CGIL,CISL,UIL avente all’ordine del giorno la “Legge di stabilità 2025-2027” della Regione Siciliana.

“Apprendiamo con soddisfazione che la legge di stabilità prevede contributi alle imprese fino a 30 mila per ciascun lavoratore assunto. Sono stati stanziati quindi 300 milioni di euro nel triennio 24/26. La norma promuove nuove assunzioni a tempo indeterminato , e dovrebbe consentire la trasformazione dei contratti a tempo determinato. Inoltre nella manovra 2025-2027, il governo prevede un aumento delle risorse destinate al sistema sanitario, prosegue con le iniziative per contrastare la siccità, mira a incentivare l’attrazione di investimenti, conferma gli stanziamenti per gli Enti locali già incrementati l’anno precedente e autorizza nuove assunzioni nel Corpo Forestale, questo è quanto emerge dalla relazione presentataci dall’Assessore Dagnino sulla Legge di stabilità regionale 2025-2027” così dichiara il neo Segretario regionale dell’UGL Sicilia, Carmelo Giuffrida che aggiunge “è solo l’inizio di un lungo percorso, una nostra delegazione rappresentata da Claudio Marchesini e Filippo Virzì ha presenziato ribadendo alcuni punti che noi porteremo avanti”.

Per Claudio Marchesini: “I lavoratori in particolare quelli di Termini Imerese ex Blutec sono assolutamente da salvaguardare e rivitalizzare con tutto l’indotto, sugli operatori forestali è urgente intervenire per carenza di mezzi e strumenti, richiediamo investimenti sulla crisi idrica, anche il lavoro giovane richiede attenzione massima, urgenti sono gli sgravi fiscali, ma non dimentichiamo i lavoratori di ex Almaviva sotto il silenzio delle istituzioni come il Ministero della Salute prima della scadenza di gennaio 2025”.