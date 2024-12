Ida Carmina, deputata del M5S, commenta l’esito favorevole alle modifiche allo Statuto del Movimento che nel voto online bis ha visto una partecipazione ancora più alta degli attivisti. Partecipazione che ha dimostrato la validità dell’intuizione del Presidente Conte che fosse necessario un momento rifondativo in cui la comunità degli iscritti, interpellata potesse esprimersi su ciò che ritenesse necessario per un rilancio del M5S.

“Una altra giornata di democrazia partecipata che dimostra come il M5S sia vitale e che i processi di cambiamento necessari nel Movimento non vengono imposti dall’alto ma coinvolgono la nostra comunità che in assoluta libertà sceglie l’opzione che ritiene migliore. C’è ancora molto da fare e le nostre battaglie continueranno con più forza di prima, dopo che il 65% degli iscritti ha votato a favore delle modifiche al nostro statuto, l’azione del Presidente Conte ne esce ancora più rafforzata e legittimata. Basta con inutili orpelli e azzecca-garbugli, il nostro obiettivo è fermare lo sfacelo delle destre e della Meloni e di queste politiche anti-meridionaliste che vogliono spaccare il Paese e non redistribuiscono i redditi in maniera omogenea. Siamo un Movimento politico che nel corso degli anni è maturato, siamo progressisti ma abbiamo una nostra identità forte e chiara, facciamo una opposizione alla luce del sole e non permetteremo che si faccia macelleria sociale a spese dei fragili e delle famiglie. Finora gli italiani hanno assistito alla distruzione dello stato sociale, perdiamo in ogni settore e siamo in piena crisi, dalla industria, ai servizi, alla sanità, agli investimenti, il Movimento c’è per ribaltare lo stato delle cose e la nostra base ha dato un segnale inequivocabile ad andare avanti sulla linea della equità, giustizia sociale e dello sviluppo a partire dal Mezzogiorno sempre più abbandonato da questo governo a trazione sempre più nordista. Grata a Beppe Grillo, che rimarrà sempre colui che ha fondato il M5S e che ha convinto milioni di persone che il cambiamento fosse necessario e realizzabile tramite la partecipazione diretta dei cittadini e la realizzazione dei valori del M5S. Milioni di persone hanno sostenuto il M5S, moltissime si spendono ad ogni livello della politica ed è in nome che dobbiamo continuare le nostre battaglie di democrazia, libertà, giustizia sociale, onestà. L’Italia ha bisogno del M5S”.