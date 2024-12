Lunedi’ 16 dicembre alle 15.00 l’evento digitale: ‘Qualita’ della vita 2024. Obiettivo benessere sostenibile: i trend 2024 nelle citta” in occasione della pubblicazione dell’indagine giunta alla sua 35esima edizione. Interviene IL MINISTRO CALDERONE

Lunedì 16 dicembre alle 15.00 , in occasione della pubblicazione dell’indagine giornalistica sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore giunta alla sua 35esima edizione, si terrà l’evento digitale : ‘Qualità’ della vita 2024. Obiettivo benessere sostenibile: i trend 2024 nelle città’ per commentare i risultati dell’indagine che come ogni anno, dal 1990, scatta una fotografia del nostro Paese e misura il benessere della popolazione sul territorio. Fra i relatori intervengono: Marina Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Romina Boarini, Director of the OECD WISE Centre on Well-being, Inclusion, Sustainability and Equal Opportunity; Francesco Maria Chelli, Presidente ISTAT; Enrico Giovannini, Direttore scientifico ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo e Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e Presidente ANCI, e molti altri.

La partecipazione è libera previa registrazione online. Ai giornalisti che risponderanno a questa mail sarà mia cura inoltrare il link diretto.

Per informazioni sul programma: ilsole24ore.com/qdv2024

https://minisiti.ilsole24ore.com/demqdv2024/dem_Qualita-della-vita-ilsole24ore/dem_Qualita-della-vita-ilsole24ore.html

Qualità’ della vita 2024: indagine del Sole 24 Ore

E’ un appuntamento seguitissimo che ogni anno Il Sole 24 Ore, presenta la classifica delle province italiane dove si vive meglio in base a 90 statistiche che fotografano sei aree tematiche: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia salute e società, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. Anche quest’anno verrà presentata giunta alla quarta edizione l’indice sintetico della Qualità della vita delle donne, calcolato in base a 12 parametri. Invece per la prima volta verrà presentata un’analisi trasversale in collaborazione con Asvis che passerà in rassegna una selezione di circa 40 indicatori dei 90, capaci di misurare lo stato di attuazione dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile: l’Italia presenta un drammatico ritardo su tutti i 17 SDGs e i divari territoriali tra Nord e Sud negli indicatori presi in esame restano stabili, ma molto marcati. Manca lo sprint nell’attuazione dell’Agenda: gli interventi adottati negli ultimi due anni non sono in grado di produrre il cambio di passo necessario.

Tra i 90 indicatori ci saranno alcune novità e alcune conferme di parametri ‘originali’ elaborati dalla redazione: l’indice della solitudine, l’indice della città a 15 minuti, l’incidenza degli affitti sul reddito medio la lavoro dipendente.

Nove gli indici sintetici (che aggregano più parametri) ‘originali’ elaborati da o per la redazione del Sole 24 Ore verranno inclusi nell’indagine: Qualità della vita di giovani, bambini e anziani, Qualità della vita delle donne, Ecosistema urbano di Legambiente, Indice della criminalità, Indice di sportività di Pts, Indice del clima e IcityRank sulle città digitali di Fpa.

Lunedì 16 dicembre, in occasione della pubblicazione dell’indagine giornalistica del Sole 24 Ore che, come ogni anno dal 1990 scatta una fotografia del nostro Paese e misura il benessere della popolazione sul territorio, si terrà alle ore 15.00 l’evento digitale ‘Qualità’ della vita 2024. Obiettivo benessere sostenibile: i trend 2024 nelle città’ per commentare i risultati con l’intervento, tra gli altri, delle giornaliste autrici dell’indagine Michela Finizio e Marta Casadei, il Direttore scientifico ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile Enrico Giovannini, il Presidente ISTAT Francesco Maria Chelli e il Sindaco di Napoli e Presidente ANCI Gaetano Manfredi.

