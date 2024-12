Il Lotto sorride alla Sicilia. Nell’estrazione di venerdì 6 dicembre, come riporta Agipronews, la vincita più alta è stata messa a segno a San Giovanni Gemini, provincia di Agrigento – grazie a un terno e tra ambi su Palermo – da oltre 54mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,7 milioni di euro, per un totale di 1,2 miliardi di euro da inizio 2024.

condividi su: