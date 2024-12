UDC Sicilia: Nominato l’ Avv. Vincenzo Giacona Venuti responsabile regionale del settore “Giustizia” 

SICILIA – Il Coordinatore regionale dell’ Udc Decio Terrana, nel corso di un incontro alla presenza dell’ On. Salvino Caputo, vice coordinatore regionale del partito, sentito l’ On. Lorenzo Cesa ha comunicato la nomina di Responsabile regionale dell’ Udc del settore “Giustizia” dell’ Avv. Vincenzo Giacona Venuti

L’ On. Cesa ha espresso soddisfazione per la competenza e la disponibilità dell’ Avv. Giacona Venuti nel mettersi al servizio del settore “Giustizia” e per la competenza manifestata in campo professionale con diversi ruoli.

L’ Avv. Vincenzo Giacona Venuti e’ avvocato e dottore di ricerca.

Laureato a Palermo con lode, intraprende l’esercizio della professione forense presso lo Studio dell’avv. Nino Caleca.

Dall’ottobre del 2015 inizia a collaborare comee cultore della materia, con la cattedra di diritto penale presso il dipartimento di Palermo della L.U.M.S.A.

Collabora, inoltre, nella docenza presso la Scuola di Giornalismo Mario Francese di Palermo.

Nel 2015 è tra i sette ammessi al tirocinio teorico pratico di diciotto mesi presso la Procura della Repubblica di Palermo.

Da marzo 2016 a settembre 2017 svolge la formazione presso l’Ufficio del Pubblico Ministero in affidamento al dott. Antonino Di Matteo e al dott. Vittorio Teresi.

Nel novembre del 2017 è ammesso al corso di Dottorato di Ricerca in Scienze dell’economia civile e, in assegnazione alla cattedra di diritto penale, sviluppa un progetto di ricerca interdisciplinare in diritto penale e diritto amministrativo dal titolo «Prevenzione partecipata e tutela del pubblico benessere nel sistema delle misure patrimoniali ante delictum».

Nel dicembre dello stesso anno è vincitore di una borsa di studio annuale in diritto penale presso la Fondazione Francesca e Giovanni Falcone.

Collabora nella docenza per il corso di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della L.U.M.S.A.

Consegue il titolo di dottore di ricerca in diritto penale dell’economia con il massimo dei voti.

Alla morte del padre subentra nella reggenza dello Studio legale.

Collabora in maniera continuativa con gli uffici legali e amministrativi di diverse società, private e a partecipazione pubblica, relazionandosi con le dinamiche aziendali e intrattenendo stabili rapporti fiduciari con il management.

Il Coordinatore regionale dell’ Udc Decio Terrana augura all’ Avv. Giacona Venuti “un proficuo lavoro, volto a promuovere iniziative e politiche nel campo della giustizia coerenti con i principi ispiratori del partito mettendo al centro la dignità della persona umana, la solidarietà e i principi di una giustizia che sia equa e rispettosa dei diritti dei cittadini, in Sicilia l’ Udc cresce con autorevoli rappresentanti nei diversi settori che sapranno dare un’ importante contributo”.

Soddisfazione per la nomina è stata espressa anche da parte del Vice coordinatore regionale dell’ Udc l’ On. Salvino Caputo. “L’ Avv. Vincenzo Giacona Venuti – ha dichiarato l’ On. Caputo – è una persona stimata e competente che saprà svolgere il proprio compito con impegno, dedizione e disponibilita’, la sua competenza è una grande risorsa per il nostro partito”.