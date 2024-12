[Sicilia] Economia sociale. Progetto Habilitas unisce coop siciliane e dell’America Latina

Si è svolto ieri pomeriggio, presso la Sala Pio La Torre dell’Assemblea Regionale Siciliana, l’evento conclusivo del progetto Habilitas 2024, dedicato al cooperativismo sociale e produttivo in Sicilia, con focus sulla produzione e trasformazione agroalimentare inclusiva. Il programma ha offerto a professionisti latinoamericani l’opportunità di vivere direttamente l’esperienza del movimento cooperativo italiano, un settore che conta 50.000 cooperative e 1,2 milioni di occupati, tutelato dall’articolo 45 della Costituzione italiana. Il cluster tematico “Cooperative agroalimentari in Sicilia. Produzione, trasformazione e inclusione sociale” ha mostrato come il modello cooperativo possa promuovere inclusione sociale, stabilità economica e sviluppo locale, in particolare in territori vulnerabili come la Sicilia.

Habilitas ha coinvolto 8 professionisti provenienti da altrettanti Paesi latinoamericani, selezionati tra 500 candidature. Durante quattro settimane, i partecipanti hanno alternato formazione teorica, visite guidate e attività pratiche in cooperative siciliane, come Libera Terra e Rigenerazioni. La prima settimana è stata dedicata a incontri con esperti presso la sede dell’Associazione Don Calabria a Palermo, seguita da visite a imprese agricole nella seconda settimana. Le ultime due settimane hanno previsto attività pratiche presso la fattoria didattica Sant’Onofrio e la Cooperativa Rigenerazioni, affrontando temi come la produzione casearia e agricola. Nei fine settimana sono state organizzate attività culturali per valorizzare il patrimonio siciliano.

Filippo Parrino, Presidente di Legacoop Sicilia, ha definito il programma “una straordinaria esperienza umana che incarna i valori autentici del cooperativismo italiano, capace di creare opportunità per territori e persone vulnerabili”, mentre Don Ivo Pasa, Presidente del Centro Studi Opera Don Calabria, ha evidenziato l’importanza del cooperativismo “per promuovere inclusione sociale, proteggere la terra e rafforzare le comunità locali, trasformando fragilità in opportunità.

Lucia Lauro, della Cooperativa Rigenerazioni, ha sottolineato come Habilitas abbia rafforzato i legami tra Sicilia e America Latina, creando un modello replicabile in altri contesti.

L’Ambasciatore della Colombia in Italia, Santiago Avila Venegas, ha sottolineato che il cooperativismo rappresenta una risposta concreta a problemi locali, ma anche un modello di trasformazione globale.

Il progetto ha dimostrato come la collaborazione tra Sicilia e Paesi latinoamericani possa generare cambiamenti significativi e promuovere modelli sostenibili, coniugando economia, diritti e protezione delle comunità. Habilitas si conferma una piattaforma di scambio e crescita reciproca, capace di costruire un futuro più equo e inclusivo.