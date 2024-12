Ahmed Bin Sulayem: “Un Unico Punto di Rottura”

Perché il nodo di controllo dei diamanti in Europa mina la sovranità africana e il processo di Kimberley

Milano, 5 novembre 2024 – “L’industria globale dei diamanti si trova nuovamente ad un bivio. Sebbene la necessità di limitare il commercio di diamanti da conflitto e garantire approvvigionamenti etici rimanga fondamentale, la proposta dell’Unione Europea di creare un unico nodo di controllo dei diamanti ad Anversa solleva gravi preoccupazioni in merito alla sovranità e all’efficienza, compromettendo al contempo l’integrità del Processo di Kimberley (KP)” ha dichiarato Ahmed Bin Sulayem, esperto mondiale del settore dei diamanti, il quale ha sottolineato: “In una dichiarazione rilasciata dal Servizio Diplomatico dell’Unione Europea, i miei commenti espressi durante la riunione plenaria del Processo di Kimberley (KP), in qualità di Presidente del KP, sono stati definiti “deplorevoli” e si è affermato che il Processo di Kimberley avrebbe “fallito, per il terzo anno consecutivo, nell’affrontare le implicazioni della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina sul settore globale dei diamanti grezzi”.

Il KP, come organizzazione, ha una funzione molto specifica: unire amministrazioni, società civili e industria per ridurre il flusso di diamanti da conflitto. Non ha alcun mandato per approvare sanzioni politiche contro nazioni sovrane. Come processo che ha dimostrato la propria utilità e funzione, in particolare identificando i diamanti alla fonte, l’UE dovrebbe prima chiedersi perché ora desideri sostituire un’operazione che ha considerato affidabile per una generazione con una proposta meno efficace, non sperimentata, non testata e non necessaria. Dovrebbe inoltre interrogarsi sul perché la sua posizione si sia isolata all’interno della comunità globale dei diamanti, che sempre più considera questa proposta un tentativo di egemonia a scapito delle esigenze olistiche del settore.

Al contrario, la soluzione decentralizzata del KP è ampiamente supportata dai membri del settore, dagli osservatori del KP, incluso il World Diamond Council, dalla società civile e da numerosi stakeholder belgi, molti dei quali hanno paura di esprimersi per timore di ritorsioni. In qualità di Presidente del Processo di Kimberley, ho costantemente espresso la mia preoccupazione riguardo a questo approccio centralizzato. Non solo interrompe il quadro consolidato del KP, una rete decentralizzata di 59 nodi (60 se si include l’Uzbekistan recentemente integrato), che ha funzionato efficacemente per oltre due decenni, ma, peggio ancora, mina la fiducia e la collaborazione che hanno sostenuto la partecipazione equa e la sovranità di tutti gli Stati membri.

Al contrario, il modello a nodo unico impone una prospettiva eurocentrica sul commercio globale di diamanti, gravando in modo sproporzionato sui produttori africani e richiedendo loro di canalizzare i propri diamanti attraverso Anversa per la verifica prima di accedere ai mercati del G7. Questo non solo aumenta i costi logistici e finanziari, ma mina anche la capacità delle nazioni africane di autoregolarsi e gestire autonomamente le proprie risorse naturali. In altre parole, l’agenda dell’UE appare chiaramente mirata a preservare la propria rilevanza in un settore che, in gran parte, rifiuta la supervisione e la burocrazia a favore di una collaborazione decentralizzata.

Francamente, è scoraggiante vedere che, nonostante l’opposizione esplicita delle nazioni africane, tra cui Botswana, Namibia e Angola, e le preoccupazioni sollevate dall’African Diamond Producers Association (ADPA), l’Europa rimanga sorda e ostinatamente impegnata nel suo concetto di nodo unico, stabilendo un precedente inquietante che ricorda il suo passato coloniale. Anche dal punto di vista dell’efficienza pratica, questo approccio centralizzato crea un punto unico di fallimento, rendendo il sistema vulnerabile alla corruzione, ai colli di bottiglia e alle inefficienze; vulnerabilità che Anversa ha già dimostrato in modo inequivocabile

E quale logica sceglie Anversa? Non il consenso. Non il suo passato operativo. Il Belgio, e in particolare Anversa, è stato a lungo considerato il cuore del commercio globale di diamanti. Tuttavia, questa brillante reputazione è offuscata da una storia di corruzione, contrabbando e violazioni etiche. Il Caso Monstrey ha svelato una rete di 220 commercianti di diamanti corrotti, di cui 107 sono stati accusati di falsificazione su larga scala, inclusi certificati falsi del Processo di Kimberley e riciclaggio di denaro. Altri casi degni di nota includono Agim De Bruycker, il Commissario della Polizia Federale di Anversa e capo della Squadra Diamanti, arrestato due volte e condannato a una pena detentiva per accuse simili.

Se si dovesse scegliere un paradigma di efficienza, Anversa difficilmente sarebbe una scelta convincente, portando alla conclusione che la decisione sia stata presa a livello geopolitico per il beneficio di pochi. Questo non significa che esista una località perfetta. Qualsiasi posizione unica, per sua natura, è la scelta sbagliata. L’argomento a favore di un sistema decentralizzato basato sulla trasparenza, rispetto a una cieca fiducia nell’UE per la certificazione, è semplicemente una questione di buon senso. Anche allontanandosi per un momento dall’industria dei diamanti nello specifico, l’attuale clima politico globale, con il suo spostamento verso il nazionalismo e l’autodeterminazione, sottolinea ulteriormente la necessità di un approccio decentralizzato. Come ha affermato in modo appropriato l’ex presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, il futuro della competitività risiede nell’abbracciare la decentralizzazione e nel dare potere alle singole nazioni.

Nel corso della sua storia ventiquattrennale, il Kimberley Process (KP) ha dimostrato la sua efficacia nel ridurre i diamanti da conflitto e nel promuovere un approvvigionamento etico. I suoi processi, collaudati e comprovati, hanno la capacità di adattarsi e migliorarsi, garantendo che tutte le nazioni abbiano il diritto di autoregolare le proprie risorse naturali. Inoltre, la piattaforma di certificazione KP proof- of- concept presentata dagli Emirati Arabi Uniti durante la Plenaria del KP a Dubai è una prova del potenziale innovativo all’interno del framework esistente. Essa dimostra che la tecnologia può essere utilizzata per migliorare la trasparenza e la tracciabilità senza compromettere la sovranità o imporre oneri finanziari e logistici eccessivi. In questo contesto, attendo con entusiasmo di collaborare con la famiglia del KP per costruire un futuro in cui tutti gli stakeholder, in particolare le nazioni produttrici africane, continuino ad avere voce in capitolo e a beneficiare equamente delle proprie risorse naturali”.