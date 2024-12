Giochi: un 78enne di Palermo vince un Jackpot di oltre 8mila euro

Parte bene il mese di dicembre per un 78enne di Palermo, che grazie a Bingo75, l’innovativo gioco di tombola.it per tutti gli appassionati della lotteria in un formato dinamico e coinvolgente a 75 palline, è riuscito a vincere un montepremi di oltre 8mila euro. Come riferisce Agipronews, il fortunato giocatore siciliano ha conquistato il jackpot grazie al numero 32 con una sola giocata del valore di 2,40 euro. Una vincita arrivata grazie a uno dei giochi più amati e seguiti di tombola.it, al quale è possibile partecipare con puntate a partire da 20 centesimi fino a un massimo di 2,40 euro.

Tombola è sinonimo di divertimento perché oltre ai giochi, sempre gratis le chat aperte 24 ore su 24, dove si parla davvero di tutto: promozioni, ricette natalizie, gossip, consigli sui regali e musica. Nel periodo delle feste, inoltre, tantissimi giochi con cui divertirsi con parenti e amici: Magia di Natale, la slot a tema natalizio, Denari, il gioco di carte più amato, Cinco, dal jackpot fisso del valore di 20mila euro e il divertentissimo calendario dell’Avvento con cui si può vincere gratis ogni giorno.