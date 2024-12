Giovani e lavoro: domani a Palermo si presenta il Servizio Nuove Imprese. Pace: “Certifichiamo le competenze degli aspiranti imprenditori”

Palermo, 2 dicembre 2024 – Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, Unioncamere Sicilia torna quest’anno con il progetto “Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro”, finanziato dal Fondo perequativo 2023-2024 di Unioncamere nazionale, facendo tesoro dei risultati ottenuti e aggiornando il catalogo dei profili e delle competenze in base alle nuove esigenze del mondo produttivo.

Domani, 3 dicembre, alle ore 10, presso la Sala Terrasi della Camera di commercio Palermo Enna, sarà presentata la nuova Piattaforma Servizio Nuove Imprese, finalizzata ad assistere i giovani studenti degli ultimi anni degli istituti superiori che vogliano avviare una propria attività imprenditoriale.

Dopo i saluti di Santa Vaccaro, segretario generale di Unioncamere Sicilia, e di Guido Barcellona, segretario generale della Camera di commercio Palermo Enna, gli esperti di Unioncamere nazionale, di Promofirenze, dell’Ifoa e della Camera di commercio Palermo Enna presenteranno la Piattaforma nazionale Sni, nonché gli aggiornamenti tecnologici del Punto impresa digitale e del sistema informativo Excelsior. Dopo le testimonianze di sette imprenditori, le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Pace, presidente di Unioncamere Sicilia, e ad Alessandro Albanese, presidente della Camera di commercio Palermo Enna.

“Si farà un particolare focus sull’Intelligenza artificiale – spiega Giuseppe Pace, presidente di Unioncamere Sicilia – applicata a settori quale il turismo, che è in forte espansione e che Unioncamere Sicilia sta sostenendo parallelamente con un altro progetto, ma anche all’agricoltura sostenibile. Il progetto di formazione e certificazione delle competenze quest’anno si concentra inoltre sull’orientamento e la formazione per le esigenze dei mercati della meccatronica, della moda, dell’agroalimentare finalizzato all’export, dell’energia e dello sviluppo sostenibile”.

“Lo scopo della certificazione delle competenze – evidenzia Santa Vaccaro, segretario generale di Unioncamere Sicilia – è quello di favorire l’orientamento e le scelte professionali dei giovani studenti degli istituti superiori, affinché, dopo il diploma, chi sia interessato ad intraprendere un’attività imprenditoriale abbia già gli strumenti di base necessari a decollare con buone probabilità di successo”.

“Il sistema camerale siciliano – conclude Pace – , attraverso lo Sni e il rilascio delle attestazioni digitali, è anche il partner ideale dei giovani per impostare sin dall’inizio gli aspetti della digitalizzazione di un’impresa, in modo da potere iniziare a parità di condizioni tecnologiche rispetto ad altri contesti territoriali più evoluti. Il nostro Osservatorio economico ha di recente evidenziato come in Sicilia si sia registrato un boom di nuove imprese innovative; dunque, in coerenza con questi segnali, noi incoraggiamo l’autoimprenditorialità attraverso l’informazione sulle opportunità, la consulenza, la formazione, la certificazione e la comunicazione all’esterno”.