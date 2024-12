“E A ME NO!!!” CON MASSIMILIANO BONO E ROSARIO TERRANOVA AL TEATRO DELLA POSTA VECCHIA [gallery e video]

testo foto e video di Diego Romeo

Bisogna tenerlo d’occhio questo Massimiliano Bono ragazzo-attore-prodigio che per la seconda volta calca la scena del Posta Vecchia di Agrigento insieme a un altro esimio attore come Rosario Terranova. Se poi aggiungete i testi di Giulia Galati che tra l’altro cresce “filialmente” il piccolo Massimiliano, allora l’en plein è bello e servito. “E a me no” è uno di quegli atti unici che ci rimandano alla poetica Disneyana, agli intrecci humour delle strane coppie sempre vincenti di adulti o piccoli , siano hollywoodiani o romani, che ci ricordano le scelte azzeccate di Pietro Germi con Edoardo Nevola nel “Ferroviere” o di Vittorio De Sica con Enzo Staiola di “Ladri di biciclette”. Insomma, Galati-Bono-Terranova ci portano una ventata di neorealismo favolistico che di questi tempi può diventare un buon viatico per lo spettatore.. E la scheda di regia accresce ancora di più l’interesse per questo teatro che ritorna ad esplorare percorsi di umanità e speranza per un futuro migliore. Ecco quanto scrive Giulia Galati: Una storia di amicizia che si sviluppa in maniera comica tra domande incessanti e silenzi voluti, rifiuti e ammissioni, incomprensioni e chiarimenti, raccontata sul palco da Rosario Terranova e il piccolo Massimiliano Bono. Scritta e diretta da Giulia Galati, racconta di come la vita ci mette spesso davanti a delle prove, a delle scelte che non sempre, magari, condividiamo fino in fondo.Quella di Terranova e Bono è una coppia artistica fortemente apprezzata lo scorso anno con “Io non sbaglio mai”.Gli eroi protagonisti della storia sono molto diversi tra loro, per età, per scelte fatte o accettate e non hanno assolutamente nulla da condividere.Davvero i poli opposti si attraggono? Oppure è solo un modo di dire e quando si è totalmente diversi è meglio stare ognuno per conto proprio?L’unica cosa che li trova vicini è la condivisione del tempo in un parco, uno spazio che entrambi vivono in maniera differente, uno con la voglia di fare amicizia, l’altro con la voglia di stare solo.Questa divertente commedia coinvolge il pubblico di ogni fascia d’età, così da poter godere di uno spettacolo teatrale in compagnia di tutta la famiglia.