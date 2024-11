Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, interviene in merito alle dichiarazioni rilasciate dall’onorevole Safina, sottolineando con rammarico “la caduta di stile di un esponente solitamente attento ai lavori parlamentari e non incline alla polemica sterile.”

“Sono dispiaciuto – dichiara Pellegrino – per il commento affrettato dell’on. Safina. Quest’ultimo sembra infatti dimenticare che i 12,5 milioni inizialmente previsti per il 2025 a sostegno degli agricoltori siciliani sono stati anticipati al 2024. Questa misura rappresenta un aiuto ancora più tempestivo e concreto per un settore messo a dura prova dalla siccità e dall’emergere di malattie e parassiti che ne minano la sostenibilità.”

Pellegrino ha quindi auspicato “maggiore attenzione da parte di Safina e dei suoi colleghi di opposizione: “prima di muovere critiche immotivate, sarebbe bene verificare quanto discusso e deciso in Assemblea. Il governo e la maggioranza hanno dimostrato grande sensibilità e impegno nei confronti non solo dell’agricoltura, ma anche della zootecnia, mettendo in campo strumenti concreti per affrontare le difficoltà di questi settori cruciali per la nostra economia regionale.”

“Una attenzione – che rimane una priorità del governo regionale, con misure straordinarie che testimoniano una vicinanza reale e non meramente propagandistica.”