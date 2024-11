“Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni al presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina, con il quale mi sono anche sentita ieri sera, per il significativo traguardo raggiunto con l’acquisizione della gestione del porto di Siracusa. Questo storico passaggio, sancito formalmente con la consegna delle ‘chiavi’ e la firma del verbale, grazie anche all’impegno dell’Assessore regionale Giusy Savarino, che ringrazio, rappresenta un’opportunità unica per il rilancio infrastrutturale e operativo del nostro territorio. Sono certa che, grazie all’impegno e alla visione dell’Adsp, il porto di Siracusa potrà divenire un punto di riferimento strategico non solo per la Sicilia, ma anche per il contesto nazionale ed europeo, contribuendo a rafforzare la competitività e lo sviluppo economico locale.Il futuro del nostro porto si prospetta all’insegna dell’innovazione, della sostenibilità e dell’eccellenza, e non possiamo che guardare con fiducia e ottimismo alle azioni che saranno messe in campo nei prossimi mesi. Un sincero grazie per l’attenzione e la dedizione dimostrata”. Lo afferma la senatrice siracusana di Forza Italia Daniela Ternullo.

