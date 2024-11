Il deputato Nuccio Di Paola: “Assurdo pagare in bolletta per un servizio che in molti comuni non c’è e per cui paghiamo infrazioni all’Europa”.

Palermo 28 novembre 2024 – Istituire un fondo di progettazione per completare quei depuratori, già in stato avanzato di progettazione, ma non ancora completati. Obiettivo è scongiurare il rischio che anche questi depuratori, se non completati, possano finire nelle procedura di infrazione comunitaria.

Lo prevede l’emendamento appena approvato in Commissione Bilancio all’ARS, a firma del deputato regionale del Movimento 5 Stelle e vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola e del deputato di Sud Chiama Nord Cateno De Luca, nell’ambito della discussione della legge finanziaria regionale.

“Il servizio idrico integrato, per cui i cittadini pagano delle bollette purtroppo salatissime, include anche la depurazione dei reflui. Peccato però che in molti casi, specialmente in Sicilia questa voce viene pagata a vuoto perché in molti Comuni non esistono impianti ed oltre al danno anche la beffa dato che paghiamo laute infrazioni all’Europa che giustamente ci sanziona. Una assurdità. Con questo emendamento proviamo ad accelerare la costruzione ed avere risorse certe per completare i depuratori” – conclude Di Paola.