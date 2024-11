“Contributi alle associazioni, voltiamo pagina tutti assieme all’Ars, maggioranza e opposizioni scriviamo assieme il regolamento per premiare quelle più meritevoli già nel corso di questa legge finanziaria”.

È l’appello che il il deputato M5S Nuccio Di Paola, vicepresidente dell’Ars, rivolge a tutti i partiti rappresentati a palazzo dei Normanni per mettere paletti chiari e trasparenti nelle operazioni di finanziamento fatte in legge di stabilità alle numerose associazioni che operano negli ambiti sociale, culturale, artistico, sportivo e di pubblico interesse”.

“Lunedì prossimo – dice il deputato – parlerò con tutti i capigruppo. Noi abbiamo già buttato giù una proposta di massima, partendo da una solida base già esistente, l’articolo 128 della legge regionale numero 11 del 2010. Comunque tutti i suggerimenti migliorativi saranno bene accetti. L’importante è trovare un metodo chiaro e trasparente per premiare chi opera benissimo nel sociale e in servizi di interesse collettivo. È fondamentale, però, che queste regole vengano definite all’interno del Parlamento, non certo con un decreto assessoriale calato dall’alto”.

“Sono tantissime – conclude Di Paola – le associazioni che lavorano benissimo, che offrono servizi fondamentali, coprendo anche vuoti lasciati da Comuni e Regione, e che senza un aiuto economico potrebbero essere costrette ad alzare bandiera bianca. Io stesso ho finanziato associazioni come la Special Olympics, che svolge una meritoria opera di inclusione sociale in tutte le province siciliane, facendo fare attività sportiva ad atleti speciali con disabilità fisiche e intellettive che attraverso lo sport hanno la possibilità di giocare assieme e superare stereotipi e pregiudizi”.