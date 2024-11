Finanziaria. Agenzia per la promozione degli investimenti, bocciato in commissione Bilancio emendamento M5S sulla sua ubicazione. “Di Paola: è un altro poltronificio e decideranno in maniera arbitraria dove farlo”

“Il governo sta cercando di mettere in piedi un altro carrozzone, con tanto di poltrone da assegnare, e non si capisce con quale utilità. Praticamente una delle tante zavorre che appesantiscono il bilancio della Regione e che Schifani si guarda bene dal chiudere. Ovviamente abbiamo presentato l’emendamento soppressivo, su cui daremo battaglia. Intanto avevamo presentato un altro emendamento che, se proprio questa agenzia dovesse vedere la luce, ne garantisse l’ubicazione a rotazione nei Comuni facenti parte delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale (AERCA) e in Comuni che ospitano aeroporti civili. È stato bocciato. Evidentemente decideranno in maniera arbitraria dove farla. Diciamo che sotto il sole dell’Ars purtroppo non c’è nulla di nuovo”.

Lo afferma il deputato M5S Nuccio Di Paola, a commento della bocciatura del suo emendamento all’articolo 1 della Finanziaria in commissione Bilancio all’Ars.

