Cambio al vertice della Prefettura di Agrigento, Conflavoro: “Un ringraziamento a Filippo Romano e buon lavoro a Salvatore Caccamo”

Il segretario regionale e vice presidente nazionale: “Siamo certi che il nuovo rappresentante del governo si spenderà nel territorio per nuovi traguardi” Conflavoro Sicilia, con il segretario regionale e vice presidente nazionale, Giuseppe Pullara, porge il proprio benvenuto e formula i più sinceri auguri di buon lavoro a Salvatore Caccamo, nominato Prefetto di Agrigento. “Un ringraziamento particolare- dice il dirigente di Conflavoro- va al Prefetto uscente, Filippo Romano, trasferito a Vicenza, per l’azione svolta in questo periodo di permanenza nell’agrigentino, rappresentando un punto di riferimento istituzionale per cittadini ed amministratori locali nelle più svariate dinamiche di natura sociale ed economica. A lui vanno l’augurio di buon lavoro e i complimenti per il nuovo incarico. Al neo Prefetto, che si insedierà prossimamente, manifestiamo, fin da subito, la nostra disponibilità ad un dialogo con al centro il mondo del lavoro nel rispetto reciproco dei ruoli svolti nella società agrigentina. Siamo certi che il nuovo rappresentante del governo si spenderà nel territorio raggiungendo nuovi e attesi traguardi utili a tutti gli agrigentini”.



