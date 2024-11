[Sicilia] Violenza contro le donne. Caruso (FI): “Impegno concreto e quotidiano per la tutela dei diritti delle donne e contro ogni forma di violenza e discriminazione”

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Marcello Caruso, Coordinatore regionale di Forza Italia, ribadisce il fermo impegno del partito a tutti i livelli e in tutte le sedi istituzionali per la tutela e l’affermazione dei diritti delle donne, nonché per la lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere.

“Forza Italia – dichiara Caruso – si fonda su valori che mettono al centro la libertà di ogni individuo e la promozione dei diritti civili. In questa giornata, rinnoviamo il nostro impegno a combattere ogni forma di violenza e discriminazione, affermando con forza il diritto delle donne a vivere libere da qualsiasi forma di oppressione e ingiustizia.”

A livello regionale, Caruso sottolinea il lavoro della maggioranza all’Assemblea Regionale Siciliana e del governo regionale nel promuovere provvedimenti normativi e amministrativi volti a sostenere le vittime e a rafforzare il sistema di prevenzione e tutela. “Il nostro impegno non si limita alla denuncia della violenza, ma si traduce in azioni concrete. Lavoriamo affinché le vittime trovino un sistema di sostegno sempre più efficace, grazie anche alla collaborazione indispensabile delle organizzazioni di volontariato e del privato sociale, che rappresentano un pilastro fondamentale per il contrasto alla violenza di genere.”

Caruso conclude con un appello alla responsabilità collettiva: “Ognuno di noi, nelle proprie azioni quotidiane, deve contribuire a costruire una società basata sul rispetto reciproco e sull’uguaglianza. La violenza contro le donne non è solo un problema delle vittime, ma una ferita per tutta la nostra comunità. Per questo, Forza Italia continuerà a impegnarsi, con determinazione, per una Sicilia e un’Italia in cui la libertà e la dignità delle donne siano sempre garantite.”