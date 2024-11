Di Paola e De Luca (M5S Ars): “Piena fiducia a Conte marcia in più per il M5S. L’entusiasmo di Roma ulteriore motivazione per noi a fare sempre meglio per dare il benservito a Schifani”

“La piena fiducia a Conte sancita dalle votazioni della Costituente è sicuramente una marcia in più per il Movimento che ora potrà viaggiare a ben altra velocità rispetto al recente passato, senza i lacci e lacciuoli che ne hanno frenato l’avanzata. L’entusiasmo di Roma, in questi giorni di grandissima e inconsueta partecipazione democratica, è la migliore risposta a chi, per l’ennesima volta, ci dava per morti e rappresenta un’ ulteriore motivazione per noi, in Sicilia, a fare sempre di più e sempre meglio per dare il benservito a Schifani e al suo governo fatto di tante chiacchiere e zero fatti. La nostra collocazione? Come ha ben detto il nostro presidente, ci collochiamo a fianco di chi aspetta mesi per un esame diagnostico, cosa che in Sicilia purtroppo sta diventano la norma, o di chi ha perso il reddito di cittadinanza”.

Lo affermano il referente M5S per la Sicilia Nuccio Di Paola e il capogruppo M5S all’Ars Antonio de Luca.

condividi su: